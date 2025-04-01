Компания Keychron выпустила масштабное обновление для механических клавиатур с индивидуальной RGB-подсветкой

Keychron представила крупное обновление для своих механических клавиатур серий Q, K и V Max, значительно расширив возможности кастомизации. Главным нововведением стала поддержка индивидуальной RGB-подсветки для каждой клавиши — теперь пользователи могут назначать разные цвета и эффекты подсветки отдельным кнопкам. Кроме того, появилась функция Mix RGB, позволяющая создавать до двух зон с разными световыми эффектами на одной клавиатуре. Для геймеров разработчики добавили функцию SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions) в режиме Last Key Priority, которая будет особенно полезна в шутерах для контрстрафинга. Для беспроводных моделей улучшили управление режимом сна для оптимизации автономности.

Обновление уже доступно для большинства совместимых моделей, включая популярные K4 Max, Q13 Max и V1 Max. Прошивку можно загрузить через Keychron Launcher — фирменное веб-приложение для настройки клавиатур. Компания также добавила поддержку новых языковых раскладок, включая японскую, немецкую и французскую. Для клавиатур с Hall-эффектом аналогичные функции пока находятся в стадии тестирования и появятся в будущих обновлениях.