Компания Lenovo начала глобальные продажи проектора 100M с поддержкой 4K и поворотной подставкой — устройство доступно через международных ретейлеров

Lenovo официально запустила глобальные продажи своего бюджетного проектора 100M, который ранее был представлен в Китае под названием Xiaoxin 100M. Устройство стало доступно через международные онлайн-платформы Banggood и Geekbuying по цене от 187 долларов. Главной особенностью новинки стала интегрированная U-образная подставка, позволяющая поворачивать проектор на 210 градусов для проецирования изображения на стену или потолок.

Технические характеристики включают LCD-матрицу с разрешением 1080p, поддержку декодирования 4K и HDR10, а также яркость 400 ANSI люмен. Проектор оснащен автоматической фокусировкой и коррекцией трапеции, но не имеет более продвинутых функций вроде интеллектуального избегания препятствий. Встроенная платформа Android 12 предоставляет доступ к стриминговым сервисам, а беспроводные подключения обеспечиваются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Компактные габариты (191×144×126 мм) и вес менее килограмма делают устройство мобильным решением для домашнего кинотеатра. Проектор поставляется с блоком питания для разных регионов, включая США, Великобританию и ЕС. Покупателям стоит учитывать, что гарантия от сторонних ретейлеров ограничена одним годом, а цены могут различаться в зависимости от региона доставки.