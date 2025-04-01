В Pixel 9a появится система контроля здоровья аккумулятора — после 200 циклов зарядки она будет постепенно снижать максимальное напряжение для увеличения срока службы

Google решила продлить срок службы аккумуляторов в своих смартфонах с помощью новой функции под названием "Battery health assistance". Эта технология впервые появится в Pixel 9a, а затем, вероятно, будет распространена и на другие устройства компании. Суть нововведения заключается в постепенном снижении максимального напряжения батареи после достижения определенного количества циклов зарядки.

Согласно обнаруженным документам, процесс начнется после 200 циклов зарядки и будет продолжаться поэтапно до достижения 1000 циклов. Хотя это приведет к небольшому уменьшению общей емкости аккумулятора, такой подход позволит значительно замедлить его деградацию. По оценкам Google, это может продлить срок службы батареи с двух до трех лет, отодвигая необходимость ее замены.



Функция будет работать полностью автоматически, без возможности ручной настройки со стороны пользователя. Она не только регулирует максимальное напряжение, но и адаптирует скорость зарядки в зависимости от состояния аккумулятора. Пользователи могут заметить небольшое сокращение времени автономной работы и изменения в процессе зарядки, но это компромисс за более долгий срок службы компонента.



Технология особенно актуальна для литий-ионных аккумуляторов, которые со временем неизбежно теряют свою эффективность.