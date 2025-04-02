По данным разработчиков, тестовые версии Nintendo Switch 2 не выдают 4K изображение — но это может измениться к финальному релизу

Всего за два дня до официального анонса Nintendo Switch 2 в сети появились противоречивые сведения о возможностях новой консоли. На прошедшей в марте Game Developers Conference в Сан-Франциско несколько разработчиков сообщили, что тестовые версии консоли не поддерживают вывод изображения в 4K-разрешении. Журналист Том Хендерсон подтвердил эту информацию, сославшись на беседы с участниками GDC и полученные письма, но подчеркнул, что это пока нельзя считать окончательным вердиктом.

Стоит понимать, что девкиты редко соответствуют финальным характеристикам консолей. Часто производители выпускают несколько версий тестового оборудования для разработчиков, и вполне возможно, что 4K появится в более поздних вариантах. Впрочем, даже если текущие образцы действительно не поддерживают 4K, это не обязательно означает, что финальная версия консоли будет лишена такой возможности — Nintendo может активировать эту функцию позже через обновление системы.



Ранее ходили слухи, что Switch 2 будет поддерживать 4K в док-режиме и 1080p в портативном. Теперь же ситуация выглядит менее определенной. Пользователи гадают, стоит ли верить этим утечкам или ждать официальных данных. К счастью, ответы на все вопросы должны появиться уже очень скоро — в предстоящем Nintendo Direct, где компания наконец раскроет характеристики, особенности и цену новой консоли.



Ожидается, что Switch 2 получит обновленные джойконы с улучшенной стабильностью работы. Также недавно произошла утечка документов американского ритейлера, где упоминалась дата начала предзаказов — 9 апреля. Пока неизвестно, будут ли в рамках Direct анонсированы игры для новой платформы или презентация сосредоточится исключительно на технических аспектах консоли.