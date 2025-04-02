Компания Apple представила крупные обновления для всех своих ОС — iOS 18.4 получила приоритетные уведомления, а visionOS 2.4 впервые добавила Apple Intelligence для Vision Pro

Apple выпустила масштабное обновление своих операционных систем, включая iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 и tvOS 18.4. Главной особенностью этого релиза стало то, что основные улучшения коснулись разных платформ по-разному. В то время как iOS и iPadOS получили ряд полезных функций, но остались без обновлений Apple Intelligence, владельцы Vision Pro впервые получили доступ к возможностям искусственного интеллекта в visionOS 2.4.

В iOS 18.4 появились приоритетные уведомления, которые выделяют важные оповещения, а также новый стиль "Эскиз" в Image Playground. Обновление принесло улучшения в приложениях "Фото", "Новости" и Safari. Особенно интересны новые кулинарные функции для подписчиков Apple News+, включающие каталог рецептов и специальный режим приготовления. Однако пользователи ожидали большего, особенно в части Apple Intelligence, который так и не получил значительных улучшений в этом обновлении.



Настоящим прорывом стало обновление visionOS 2.4, которое впервые принесло функции Apple Intelligence на гарнитуру Vision Pro. Теперь пользователи могут использовать инструменты для работы с текстом, создавать изображения по описанию, искать фото по запросу и многое другое. Особенно полезной оказалась функция Guest User, позволяющая быстро запустить гостевой сеанс с помощью iPhone или iPad.



Обновление macOS Sequoia 15.4 принесло категории в почте и те же кулинарные функции, что и в iOS. tvOS 18.4 оказалось самым скромным в этом пакете обновлений, не предложив пользователям Apple TV каких-либо значимых нововведений. Все обновления уже доступны для загрузки через стандартный механизм обновления программного обеспечения на соответствующих устройствах.