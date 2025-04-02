Apple выпустила масштабное обновление своих операционных систем, включая iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 и tvOS 18.4. Главной особенностью этого релиза стало то, что основные улучшения коснулись разных платформ по-разному. В то время как iOS и iPadOS получили ряд полезных функций, но остались без обновлений Apple Intelligence, владельцы Vision Pro впервые получили доступ к возможностям искусственного интеллекта в visionOS 2.4.
В iOS 18.4 появились приоритетные уведомления, которые выделяют важные оповещения, а также новый стиль "Эскиз" в Image Playground. Обновление принесло улучшения в приложениях "Фото", "Новости" и Safari. Особенно интересны новые кулинарные функции для подписчиков Apple News+, включающие каталог рецептов и специальный режим приготовления. Однако пользователи ожидали большего, особенно в части Apple Intelligence, который так и не получил значительных улучшений в этом обновлении.
Настоящим прорывом стало обновление visionOS 2.4, которое впервые принесло функции Apple Intelligence на гарнитуру Vision Pro. Теперь пользователи могут использовать инструменты для работы с текстом, создавать изображения по описанию, искать фото по запросу и многое другое. Особенно полезной оказалась функция Guest User, позволяющая быстро запустить гостевой сеанс с помощью iPhone или iPad.
Обновление macOS Sequoia 15.4 принесло категории в почте и те же кулинарные функции, что и в iOS. tvOS 18.4 оказалось самым скромным в этом пакете обновлений, не предложив пользователям Apple TV каких-либо значимых нововведений. Все обновления уже доступны для загрузки через стандартный механизм обновления программного обеспечения на соответствующих устройствах.
Apple выпустила масштабное обновление своих операционных систем, включая iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 и tvOS 18.4. Главной особенностью этого релиза стало то, что основные улучшения коснулись разных платформ по-разному. В то время как iOS и iPadOS получили ряд полезных функций, но остались без обновлений Apple Intelligence, владельцы Vision Pro впервые получили доступ к возможностям искусственного интеллекта в visionOS 2.4.