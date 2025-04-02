Утечка показала Pixel 10 Pro Fold — складной смартфон Google сохранил дизайн предшественника, но получил новое расположение слота для SIM-карты

В сети появились первые изображения и видео будущего складного флагмана Google — Pixel 10 Pro Fold. Рендеры, опубликованные в сотрудничестве с известным инсайдером OnLeaks и изданием Android Headlines, показывают, что новый аппарат практически не изменился внешне по сравнению с текущей моделью Pixel 9 Pro Fold. Единственные заметные отличия — это перенесенный в верхнюю часть корпуса слот для SIM-карты, а также возможные дополнительные отверстия на левой грани, которые могут быть антеннами для улучшения приема сигнала.

Основная камера, шарнир, основной и внешний экраны выглядят идентично предыдущей версии. Точные размеры устройства пока неизвестны, но судя по всему, Google сделала ставку на внутренние улучшения, а не на радикальные изменения дизайна. Это логично, учитывая, что текущая версия складного смартфона от Google получила положительные отзывы за свою конструкцию и удобство использования.



Что касается цены, источники утверждают, что Pixel 10 Pro Fold будет стоить дешевле своего предшественника. Напомним, Pixel 9 Pro Fold вышел в США по цене 1799 долларов, и даже небольшое снижение стоимости может сделать новую модель более привлекательной для покупателей. Правда, пока неизвестно, насколько именно Google планирует уменьшить ценник и за счет чего это будет достигнуто — возможно, компания пойдет на некоторые компромиссы в характеристиках.



Ожидается, что официальный анонс Pixel 10 Pro Fold состоится в четвертом квартале этого года вместе с другими моделями линейки Pixel 10. Пока что Google не комментирует утечки, но если информация о снижении цены подтвердится, это может серьезно повлиять на популярность складного флагмана. Впрочем, до релиза еще несколько месяцев, и детали могут измениться — особенно с учетом того, что компания явно прислушивается к отзывам пользователей о текущей модели.