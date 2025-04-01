Разработчики RuneScape представили Dragonwilds — survival-игру с коопом на четырех человек, которая выйдет в раннем доступе этой весной

Компания Jagex, создавшая культовую MMORPG RuneScape, объявила о выходе совершенно нового проекта под названием RuneScape: Dragonwilds. В отличие от основного многопользовательского мира, это будет кооперативный survival с элементами крафта, рассчитанный на компанию до четырех игроков. Игра уже этой весной появится в раннем доступе Steam, став первым полноценным спин-оффом франшизы после отмены предыдущего action-RPG проекта.

Как заявил CEO студии Джон Беллами, Dragonwilds перенесет игроков в знакомый мир Гиелинора, но предложит абсолютно новый геймплей. Действие развернется на забытом континенте Эшенфолл, где пробудились древние драконы. Главной угрозой станет Королева Драконов, которую предстоит победить, осваивая магию и ремесла. Разработчики обещают необычную систему заклинаний — например, возможность взрывать жилы руды щелчком пальцев или мгновенно вырубать деревья призрачным топором.



Особый упор Jagex сделала на обратную связь с комьюнити. Еще до анонса игра прошла закрытые альфа-тесты с участием преданных фанатов франшизы. В раннем доступе студия планирует продолжать дорабатывать проект, учитывая мнение игроков. По словам Беллами, для создания Dragonwilds собрали новую команду из ветеранов индустрии, которые должны сохранить дух RuneScape, но при этом сделать игру интересной как для старых поклонников, так и для новой аудитории.



Технически проект работает на Unreal Engine 5, но системные требования оказались довольно демократичными. Для минимальных настроек хватит GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти, а для комфортной игры разработчики рекомендуют RTX 2070 или RX 5700 XT. Ранний доступ продлится до начала 2026 года, хотя точные сроки могут измениться в зависимости от реакции игроков.





