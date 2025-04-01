Появилась новая информация о Redmi G27Q 240 Гц Xiaomi выпустила бюджетный игровой монитор с улучшенной частотой обновления и поддержкой FreeSync Premium

Xiaomi анонсировала обновлённую версию игрового монитора Redmi G27Q, главным улучшением которой стала повышенная до 240 Гц частота обновления экрана. Это заметный шаг вперёд по сравнению с предыдущей моделью, где максимальная частота составляла 180 Гц. Хотя разница может показаться незначительной, в динамичных киберспортивных дисциплинах даже такое увеличение способно дать преимущество в плане плавности картинки и отзывчивости.

Что касается остальных характеристик, то здесь производитель оставил всё без изменений. Новый Redmi G27Q по-прежнему оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением QHD (2560×1440 пикселей) и временем отклика 1 мс (GTG). Монитор поддерживает стандарт HDR400 и охватывает 100% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3. Из важных игровых функций стоит отметить наличие технологии AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы изображения и делает геймплей более плавным. Также Xiaomi сохранила фирменную систему защиты зрения Qingshan Eye Care, снижающую нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях.

Дизайн монитора практически не изменился — тот же лаконичный корпус с тонкими рамками, удобный для мультимониторных конфигураций. Подставка предлагает регулировку по высоте, углу наклона и даже возможность поворота. В плане разъёмов производитель тоже ничего не менял, оставив стандартный набор подключений.

Цена новинки в Китае составила 1199 юаней (примерно 165 долларов), что делает этот монитор привлекательным вариантом среди бюджетных игровых решений. Однако о сроках выхода модели на глобальные рынки и её международной стоимости Xiaomi пока не сообщала.