Появилась новая информация об обновлении Amazfit Active 2 теперь с более точным подсчётом шагов, ярким экраном и приложением для медитации

Пользователи умных часов Amazfit Active 2 начали получать новое обновление прошивки под номером 6.0.12.3. Оно весит около 13,5 МБ и распространяется поэтапно — первые сообщения о его установке появились у владельцев устройства в США и Германии. Это уже второе обновление за короткий срок, так как ранее вышла версия 6.0.8.4, добавившая поддержку локального хранения музыки на часах.

Согласно списку изменений, обновление принесло четыре ключевых улучшения. Во-первых, показатель Readiness, который оценивает готовность пользователя к физическим нагрузкам, стал «умнее» и точнее учитывает качество сна. Правда, первые отзывы показывают, что разница не слишком заметна. Во-вторых, всегда включённый экран (AOD) стал ярче, что упрощает чтение информации при солнечном свете. Также разработчики изменили систему уведомлений во время тренировок — теперь они отображаются прямо на основном экране, а не во всплывающих окнах. Кроме того, в часах появилось новое приложение для медитации.

Интересно, что пользователи обнаружили ещё одно изменение, не указанное в официальном списке исправлений — более точный подсчёт шагов. Похоже, что проблема с алгоритмом, замеченная ранее, была устранена. Чтобы установить обновление, нужно зайти в приложение Zepp, выбрать раздел «Профиль», затем «Мои устройства», найти Amazfit Active 2 и нажать «Обновление системы». Часы Amazfit Active 2 остаются доступным вариантом среди умных гаджетов, особенно с учётом их цены в 99,99 долларов на Amazon.