Casio представила эксклюзивные часы Pro Trek с тройным сенсором и походным комплектом

Компания Casio анонсировала ограниченную серию наручных часов Pro Trek PRW-6900TFS, созданную в сотрудничестве с китайским брендом снаряжения The Free Spirits. Это первый совместный проект двух компаний, представленный в формате подарочного набора с дополнительными аксессуарами. В коллекцию вошли две модели: PRW-6900TFS-1PRB и PRW-6900TFS-1PRT, различающиеся комплектацией и тиражом.

Часы выполнены в темно-сером корпусе с оранжевыми акцентами на циферблате и цифровом дисплее. Главной особенностью стали сменные ремешки: гладкий камуфляжный резиновый и двухцветный кожаный с топографическим рисунком, обладающий огнестойкими свойствами. Именно ремешки стали ключевым дизайнерским элементом этой коллаборации.

Комплектация варьируется в зависимости от модели. Более редкая версия 1PRT (всего 100 экземпляров) включает походную палатку с совместным логотипом, тогда как 1PRB (900 экземпляров) поставляется с компактной сумкой для палатки. Оба набора содержат инструмент для быстрой смены ремешков и специальную упаковку.

Технические характеристики остались идентичными базовой модели PRW-6900: тройной сенсор третьего поколения с цифровым компасом, барометром, альтиметром и термометром. Отсутствие солнечной батареи и GPS характерно для этого класса гибридных аналого-цифровых часов. Цена в Китае составляет около $894 за версию с палаткой и $508 за вариант с сумкой. На данный момент релиз запланирован только для китайского рынка.