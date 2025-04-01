Компания Sandbox VR обновила VR-аттракцион по мотивам "Игры в кальмара" новой мини-игрой к выходу второго сезона сериала

Компания Sandbox VR представила новую мини-игру "Repeat Racers" для своего VR-аттракциона "Squid Game Virtuals", созданного по мотивам популярного корейского сериала. Это обновление приурочено к выходу второго сезона "Игры в кальмара" на Netflix. В новой мини-игре участникам предстоит решать головоломки и соревноваться в гонках, где отставшие игроки выбывают — полностью сохраняя дух оригинального шоу.

Особенность Sandbox VR заключается в использовании передовых технологий полного погружения. Игроки надевают VR-шлемы и специальные датчики движения, позволяющие отслеживать все тело. Благодаря этому участники видят аватары друг друга в виртуальном пространстве и могут свободно перемещаться без риска столкновений. Тактильная обратная связь усиливает ощущение реальности происходящего.

Аттракцион доступен более чем в 60 локациях Sandbox VR по всему миру. Стоимость участия составляет $60 с человека, при этом доступно несколько языковых вариантов, включая русский. По данным компании, с момента запуска в сентябре 2023 года "Squid Game Virtuals" принесла более $30 миллионов выручки, подтверждая популярность формата.

Для тех, кто хочет погрузиться в VR-развлечения дома, существуют решения вроде Meta Quest 3. Однако Sandbox VR предлагает уникальный опыт, недостижимый в домашних условиях благодаря запатентованной технологии отслеживания движений всего тела и системе тактильной обратной связи. Компания продолжает расширять свое присутствие по всему миру, оставаясь лидером в сегменте премиальных VR-развлечений.