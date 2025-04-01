Появилась новая информация о виртуальных фотосессиях от Raspberry AI для модельной индустрии

Компания Raspberry AI представила три новых инструмента, которые кардинально меняют подход к созданию модных фотосессий. Новый сервис позволяет полностью отказаться от реальных моделей, локаций и даже физических образцов одежды, значительно сокращая затраты и время производства контента.

Первый инструмент - Background Generator - дает возможность создавать любые фоны по текстовому описанию за считанные секунды. Это решает проблему поиска подходящих локаций и зависимости от естественного освещения. Второй инструмент, On-Body Visualization, позволяет примерять виртуальные модели одежды на сгенерированных ИИ моделях, мгновенно оценивая посадку и драпировку ткани. Третья новинка - 3D Avatar to Photorealism - преобразует 3D-аватары в фотореалистичные изображения людей с возможностью регулировки позы и выражения лица.

По словам представителей компании, эти инструменты уже используются ведущими модными брендами, включая KnitWell Group и Deckers Brands. Технология не только ускоряет процесс создания контента в 100 раз, но и делает его более экологичным, исключая необходимость перелетов и перевозок. Бренды теперь могут создавать маркетинговые материалы в тот же день, когда разрабатывается дизайн, экономя миллионы долларов на традиционных фотосессиях.