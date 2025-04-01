В сети появились данные о крупном апгрейде камеры Xperia 1 VII и неожиданное упоминание бренда Walkman

В сообществе Sony Xperia появилась интересная информация от заслуживающего доверия источника. Пользователь Esato под ником spektykles, считающийся одним из самых надежных инсайдеров в этом сегменте, поделился двумя важными новостями. Первая касается грядущего флагмана Xperia 1 VII - согласно данным, телефон получит существенно улучшенный телеобъектив с сенсором размером приблизительно 1/2 дюйма. Это значительный шаг вперед по сравнению с 1/3,5-дюймовым сенсором в текущей модели Xperia 1 VI, что обещает лучшее качество изображения, особенно в условиях слабого освещения.

Второе сообщение источника оказалось более загадочным и вызвало бурные обсуждения. Сообщение "welcome back, Walkman" с классическим логотипом "liquid energy" времен Sony Ericsson породило множество вопросов. Пока неясно, идет ли речь о полноценном возвращении легендарного бренда в линейку смартфонов Xperia, либо просто об обновлении приложения Sony Music Center. Особый интерес вызывает использование логотипа Sony Ericsson, что может намекать на возрождение формата музыкальных телефонов W-серии, хотя пока это остается лишь предположением.

Эксперты отмечают, что если информация о камере Xperia 1 VII подтвердится, это может стать серьезным аргументом для поклонников мобильной фотографии. Что же касается Walkman, то даже намек на возможное возвращение культового бренда вызвал волну ностальгии среди поклонников Sony. Остается ждать официальных заявлений компании.