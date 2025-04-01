Появилась новая информация о недостатках компактного Galaxy S25 в сравнении с китайскими аналогами

Компактный смартфон Samsung Galaxy S25 получил неоднозначную оценку в свежем обзоре. С одной стороны, аппарат сохранил проверенные временем преимущества: качественную сборку, легкий корпус и мощное железо в сочетании с отличной программной поддержкой. Однако при сравнении с китайскими конкурентами вскрылись серьезные недостатки.

Особенно заметно отставание в автономности. Модели Vivo X200 Pro Mini и Xiaomi 15 при схожих габаритах демонстрируют значительно более долгую работу от батареи. Разочаровывают и скорости зарядки Galaxy S25 — 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводной, что выглядит архаично на фоне современных стандартов.

Еще одной проблемой стала камера. Samsung уже четыре поколения использует один и тот же основной сенсор, тогда как Vivo X200 Pro Mini оснащен флагманской камерой с заметно лучшими характеристиками. Это особенно странно, учитывая, что когда-то Galaxy S-серии задавали стандарты мобильной фотографии.

Эксперты отмечают, что Galaxy S25 остается хорошим компактным смартфоном, но его позиции уже не выглядят бесспорными. Китайские производители смогли предложить более сбалансированные решения в том же форм-факторе, что заставляет задуматься о целесообразности покупки корейского аппарата по премиальной цене.