Появилась новая информация о телевизоре Hisense U9 с частотой обновления 165 Гц

Компания Hisense официально раскрыла детали о своем новом флагманском телевизоре U9 (U9QG) из линейки ULED. Модель 2025 года, впервые анонсированная на CES 2025 вместе с QM6K QD-Mini LED TV, получила ряд впечатляющих характеристик. Главной особенностью новинки стала рекордная частота обновления 165 Гц, что делает ее особенно интересной для геймеров.

Технические характеристики телевизора впечатляют: 5300 зон локального затемнения, пиковая яркость до 5000 нит (в ограниченной области экрана), поддержка QLED-технологии и различных форматов HDR, включая Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. Для снижения бликов используется специальная панель Ultra LR. Игровые функции включают автоматический режим низкой задержки (ALLM), Dolby Vision Gaming и сертификацию AMD FreeSync Premium Pro.

Телевизор работает на платформе Google TV, что обеспечивает доступ к множеству стриминговых сервисов и поддержку голосовых помощников Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. В оснащении присутствуют Wi-Fi 6E и порты HDMI eARC. Звуковая система варьируется от 4.1.2 в 65-дюймовой версии до 5.1.2 в более крупных моделях, все с поддержкой Dolby Atmos.

Hisense U9 будет доступен в трех размерах: 65, 75 и 85 дюймов. По предварительным данным, цена старших моделей составит $2999 и $3999 соответственно. Точная дата выхода телевизора пока не объявлена, но ожидается, что он появится в продаже во второй половине 2025 года. Новинка позиционируется как флагманский продукт, сочетающий передовые технологии отображения с широкими мультимедийными возможностями.