Введение платного сервиса Garmin Connect+ вызвало волну возмущения среди владельцев дорогих смарт-часов компании

Компания Garmin столкнулась с массовой критикой после анонса платной подписки Connect+. Новый сервис стоимостью около $7 в месяц или $70 в год предлагает дополнительные функции, включая анализ данных с помощью искусственного интеллекта. Однако пользователи, особенно владельцы премиальных моделей вроде Fenix 8, цена которых превышает $1000, выражают недовольство этим решением.

Основная претензия заключается в том, что покупатели дорогих устройств Garmin уже заплатили за доступ к полному функционалу. На платформе Reddit появилось множество обсуждений, где пользователи напоминают о заявлениях бывшего сотрудника компании Филипа Макклендона, который в 2022 году обещал, что Garmin не будет взимать плату за доступ к данным. Представители компании поясняют, что базовые функции останутся бесплатными, а подписка дает лишь дополнительные возможности.

Ситуация вызывает особое беспокойство у владельцев топовых моделей, которые рассматривают свои покупки как долгосрочные инвестиции. Многие отмечают, что введение подписки после продажи устройств можно расценивать как изменение первоначальных условий. В Garmin пока не прокомментировали масштаб негативной реакции, но подчеркивают, что все ранее бесплатные функции останутся доступными без подписки.