Появилась новая информация о OnePlus 13T — компания оснастила компактный флагман улучшенной системой охлаждения и мощной батареей

OnePlus готовит к выпуску новый компактный флагман 13T, который должен исправить проблемы с перегревом, выявленные в модели OnePlus 13. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, производитель оснастит устройство новой системой охлаждения.

В обзоре OnePlus 13 эксперты отмечали серьезные проблемы с троттлингом — при нагрузке процессор Snapdragon 8 Elite терял до 50% производительности из-за перегрева, хотя температура корпуса не превышала 46°C. В 13T компания планирует решить эту проблему, используя усовершенствованную версию системы охлаждения Tiangong. Это особенно важно, учитывая, что новый смартфон получит еще более компактный 6,3-дюймовый корпус.



Помимо улучшенного теплоотвода, OnePlus 13T получит мощную батарею емкостью 6200 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Устройство сохранит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite.

Анонс OnePlus 13T ожидается в ближайшие месяцы. Пока неизвестно, решит ли новая система охлаждения все проблемы с перегревом. Окончательные выводы о его производительности можно будет сделать только после полноценных тестов, когда устройство поступит в продажу.