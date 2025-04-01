Появилась новая информация о предстоящем чипсете Qualcomm — компания объявила о презентации Snapdragon 8s Gen 4 2 апреля, который получит ARM-архитектуру вместо фирменных ядер

Qualcomm официально объявила о предстоящей презентации нового чипсета, которая состоится 2 апреля. Хотя компания не раскрыла точное название процессора в анонсе, аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что речь идет о Snapdragon 8s Gen 4. Этот чип станет продолжением линейки "s", предлагая флагманские характеристики по более доступной цене для производителей смартфонов.

В отличие от топового Snapdragon 8 Elite с фирменными ядрами Oryon, новый чипсет будет использовать проверенную ARM-архитектуру. Согласно данным, конфигурация процессора включает одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 3,01 ГГц, еще два таких же ядра на 2,80 ГГц и два дополнительных ядра Cortex-A720 с частотой 2,02 ГГц. Такой подход позволит обеспечить высокую многопоточную производительность, хотя и может сказаться на энергопотреблении.

Графическая подсистема Snapdragon 8s Gen 4 будет представлена GPU Adreno 825. По предварительным данным, чипсет уже показал результат свыше 2 миллионов баллов в тесте AnTuTu. Вероятно, Qualcomm использует для производства 4-нм техпроцесс TSMC N4P.



Эксперты отмечают, что Snapdragon 8s Gen 4 может приблизиться по характеристикам к прошлогоднему флагману Snapdragon 8 Gen 3, но при этом будет предлагаться по более конкурентной цене. Это позволит производителям выпускать устройства премиум-класса с привлекательной стоимостью. Ожидается, что первые смартфоны на новом чипсете появятся уже во второй половине 2024 года.



Qualcomm продолжает расширять линейку мобильных процессоров, предлагая решения для разных ценовых сегментов. В то время как Snapdragon 8 Elite ориентирован на абсолютные флагманы, версия "s" дает возможность создавать мощные устройства с более демократичным ценником. Полные характеристики и особенности нового чипсета станут известны уже через несколько дней на официальной презентации компании.