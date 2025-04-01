Появилась новая информация о возможном ремейке Final Fantasy IX — Square Enix открыла юбилейный сайт с новыми товарами и обновленной версией главной темы

Square Enix сделала первый шаг к празднованию 25-летия Final Fantasy IX, запустив специальный юбилейный раздел на официальном сайте серии. На странице представлены различные мерчендайз-проекты, включая новые фигурки, плюшевые игрушки и виниловый диск с обновленной версией главной музыкальной темы "Melodies of Life" под названием "Timeless Tale". Этот релиз особенно интересен, поскольку несколько месяцев назад пользователь Reddit под ником TomAto314 утверждал, что новая запись песни может быть связана с готовящимся ремейком игры.

Слухи о ремейке Final Fantasy IX циркулируют уже несколько лет — проект фигурировал в масштабной утечке GeForce Now. По имеющейся информации, ремейк будет достаточно близок к оригиналу и не получит такой масштабной переработки, как трилогия Final Fantasy VII Remake. Надежные инсайдеры предполагают, что официальный анонс может состояться в ближайшее время, хотя сама игра вряд ли выйдет в текущем году.



Открытие юбилейного сайта многие фанаты расценивают как первый признак скорого объявления ремейка. Square Enix традиционно использует подобные памятные даты для презентации новых проектов. В то же время компания пока не подтвердила разработку ремейка, оставляя пространство для предположений.



Пока поклонникам остается довольствоваться новыми коллекционными предметами и обновленной версией культовой музыкальной темы. Если слухи окажутся правдивыми, Final Fantasy IX может получить вторую жизнь — подобно тому, как это произошло с седьмой частью франшизы. Остается ждать официальных заявлений от Square Enix, которые могут прозвучать в рамках одного из предстоящих игровых мероприятий.



Тем временем компания продолжает отмечать юбилеи своих культовых игр — недавно было объявлено о специальных проектах к 30-летию Chrono Trigger. Этот подход демонстрирует, насколько серьезно Square Enix относится к своей классике и ее поклонникам. Final Fantasy IX занимает особое место в сердцах многих игроков, поэтому ремейк, если он действительно находится в разработке, несомненно, вызовет огромный интерес.