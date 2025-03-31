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ddr22
GMKtec начала предзаказы мини-ПК EVO-X2 на базе AMD Strix Halo за 2000 долларов
Появилась новая информация о мини-ПК EVO-X2 с топовым процессором AMD Strix Halo — предзаказы откроются на следующей неделе с ценником в 2000 долларов

Компания GMKtec объявила о скором старте предзаказов своего нового мини-ПК EVO-X2, который станет одним из первых в мире устройств на платформе AMD Strix Halo. По данным источника, продажи начнутся уже 7 апреля, при этом стартовая цена составит впечатляющие 2000 долларов. Это делает EVO-X2 самым дорогим мини-ПК от AMD, если учитывать комплектацию с максимальным объемом оперативной памяти и SSD.
Сердцем системы стал новый процессор Ryzen AI 9 Max+ 395 — это 16-ядерный чип с 32 потоками, тактовой частотой до 5,1 ГГц и кешем объемом 80 МБ. Особенностью платформы Strix Halo является мощная интегрированная графика Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками. Также чип получил нейропроцессор с производительностью 50 TOPS для задач искусственного интеллекта.

В максимальной конфигурации EVO-X2 будет оснащаться оперативной памятью LPDDR5X объемом до 128 ГБ и SSD на 2 ТБ. Система поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а ее максимальное энергопотребление может достигать 140 Вт, что позволяет использовать устройство для серьезных рабочих нагрузок. Производитель позиционирует свое решение как прорыв в сегменте компактных ПК, хотя и признает, что цена может отпугнуть часть потенциальных покупателей.  

Пока немногие производители решились выпускать системы на Strix Halo, и GMKtec оказалась среди первых. Эксперты отмечают, что столь высокая стоимость обусловлена именно топовой начинкой — более доступные конфигурации могут появиться позже. Для сравнения, HP предлагает ноутбуки с аналогичным процессором и 128 ГБ памяти за 8250 долларов, так что в своем классе EVO-X2 выглядит достаточно привлекательно.  

Ожидается, что появление таких устройств расширит границы возможностей компактных систем, позволяя использовать их не только для офисных задач, но и для профессиональной работы с графикой, видео и другими ресурсоемкими приложениями.

#gmktec
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