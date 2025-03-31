Появилась новая информация о MacBook Pro с процессором M5 — Apple оставила прежний дизайн, а крупное обновление отложила до 2026 года

Apple готовит к выпуску обновленные модели MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, которые должны появиться в продаже до конца этого года. Главным и, по сути, единственным изменением в этих ноутбуках станет новый процессор M5, включая его более мощные версии — M5 Pro и M5 Max. Дизайн устройств останется прежним, так что тем, кто ждал визуальных изменений, придется подождать до 2026 года, когда компания планирует представить полностью переработанные модели.

Согласно данным Bloomberg, новые MacBook Pro с чипом M5 поступят в продажу уже в ближайшие месяцы. При этом кардинальных изменений в конструкции или внешнем виде не ожидается — Apple сохранит текущую форму корпуса, экраны с mini-LED подсветкой и все остальные элементы. Крупный редизайн, включая переход на OLED-дисплеи и уменьшение толщины корпуса, запланирован только на 2026 год.



Что касается самого чипа M5, то здесь информация пока противоречива. Одни источники утверждают, что массовое производство процессора уже началось в феврале, другие говорят о второй половине 2025 года. Возможно, Apple применит новую технологию упаковки чипов от TSMC под названием SoIC-MH, но она будет использоваться только в версиях Pro и Max. Базовый M5, скорее всего, получит усовершенствованный 3-нм техпроцесс, что обеспечит прирост производительности и энергоэффективности.



Эксперты отмечают, что нынешние MacBook Pro на M4 и так обладают выдающейся мощностью, поэтому переход на M5 в первую очередь заинтересует тех, кто пока не обновил свой ноутбук. Тем же, кто не хочет ждать выхода новых моделей, уже сейчас доступны скидки на текущее поколение MacBook Pro с чипом M4 — на Amazon такие устройства можно приобрести по цене от 1399 долларов в базовой комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.





