Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Apple подготовила новые MacBook Pro с чипом M5 без изменений в дизайне
Появилась новая информация о MacBook Pro с процессором M5 — Apple оставила прежний дизайн, а крупное обновление отложила до 2026 года

Apple готовит к выпуску обновленные модели MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, которые должны появиться в продаже до конца этого года. Главным и, по сути, единственным изменением в этих ноутбуках станет новый процессор M5, включая его более мощные версии — M5 Pro и M5 Max. Дизайн устройств останется прежним, так что тем, кто ждал визуальных изменений, придется подождать до 2026 года, когда компания планирует представить полностью переработанные модели.
Согласно данным Bloomberg, новые MacBook Pro с чипом M5 поступят в продажу уже в ближайшие месяцы. При этом кардинальных изменений в конструкции или внешнем виде не ожидается — Apple сохранит текущую форму корпуса, экраны с mini-LED подсветкой и все остальные элементы. Крупный редизайн, включая переход на OLED-дисплеи и уменьшение толщины корпуса, запланирован только на 2026 год.  

Что касается самого чипа M5, то здесь информация пока противоречива. Одни источники утверждают, что массовое производство процессора уже началось в феврале, другие говорят о второй половине 2025 года. Возможно, Apple применит новую технологию упаковки чипов от TSMC под названием SoIC-MH, но она будет использоваться только в версиях Pro и Max. Базовый M5, скорее всего, получит усовершенствованный 3-нм техпроцесс, что обеспечит прирост производительности и энергоэффективности.  

Эксперты отмечают, что нынешние MacBook Pro на M4 и так обладают выдающейся мощностью, поэтому переход на M5 в первую очередь заинтересует тех, кто пока не обновил свой ноутбук. Тем же, кто не хочет ждать выхода новых моделей, уже сейчас доступны скидки на текущее поколение MacBook Pro с чипом M4 — на Amazon такие устройства можно приобрести по цене от 1399 долларов в базовой комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.  


#apple
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проект Транскрымской железной дороги признали нецелесообразным
+
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
4
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
11
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
8
AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H с разрешением 2K QHD
+
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
2
SK hynix окончательно выкупила NAND-бизнес Intel за $8,85 млрд
2
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
12
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
10
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Китайская BYD поделилась первыми фотографиями доступного электрического седана e7
+
Британскими учеными разработана технология получения воды из мерзлого токсичного грунта на Луне
1
Keychron представляет новую механическую клавиатуру K4 Max с 98% раскладкой
+
ASUS готовит к выпуску СЖО с изогнутым дисплеем, повышающую привлекательность корпусов-аквариумов
+
Складной смартфон Huawei Pura X с горизонтальным изгибом появился в продаже
+
В Китае проведут расследование сделки о продаже Соединённым Штатам портов в Панамском канале
2
Asus выпустила корпус с поддержкой BTF стоимостью 80 долларов
+
Intel отменила выпуск флагманской видеокарты Battlemage B770
+
ZTE выпустила игровой смартфон Neo 3 GT с системой жидкостного охлаждения
+
В Windows 11 добавили новую функцию быстрого восстановления для устранения проблем при загрузке ПК
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
18
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
25
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
60
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
26
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
18
Дикие кабаны умнее и дисциплинированнее, чем кажутся
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
+
Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»
3
Сингапурские ученые создали сверхпроводящий оксид никеля
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
20:38
Тук, тук, все дома?)
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Маэстро
20:38
сопля зелёная, ты сам скам
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Маэстро
20:37
чпокнутый в больничке, твой ии сломался и вопрос придумать не может?
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
member345
20:30
в онлайн дрочильнях от процессора зависит всё. А видеокарта не особо нужна чем мощнее проц, тем лучше для онлайн игры для не онлайн игр конечно уже всё иначе
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
Storage
20:29
Факт. Да и тесты под сомнением. Почему то когда я делаю тесты на своём железе они сильно отличаются от представленных в интернете крупными блогерами.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
beltar
20:27
В смысле "до"? За майнинг расстреливать надо.
Из-за нехватки энергии на юге Иркутской области может быть введен запрет на майнинг до 2031 года
Igor Jampelo
20:27
Кругом криворукие )))
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Валерий Агапов
20:25
Образец сборки где по каждому компоненту можно задать массу вопросов. Поэтому не задаю.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Storage
20:24
UE5 нужно измерять только по Fortnite, то что там мутят все остальные - криворукие поделия. Не умеет пока никто кроме epic games делать игры на UE5, надеюсь что со временем научаться.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Igor Jampelo
20:15
Наверное какие то удобные тестеры это показали, вот последняя игра на УЕ 5, где даже очень удобно для амд нету лучей, ну или по крайней мере чего то серьёзного, потому производительность везде хорошая...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем