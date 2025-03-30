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ddr22
GMKtec объявила о скором выходе мини-ПК EVO-X2 на базе Strix Halo
Компания GMKtec раскрыла дату предзаказов и цену мини-ПК EVO-X2 с мощной встроенной графикой Radeon 8060S

Компания GMKtec официально объявила о скором начале предзаказов своего нового мини-ПК EVO-X2 на базе платформы AMD Strix Halo. Устройство, представленное на AI PC Innovation Summit 18 марта, поступит в продажу в Китае уже 7 апреля 2025 года. Топовая конфигурация с процессором Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 2 ТБ SSD будет стоить 14 999 юаней (около 2066 долларов).

Главной особенностью новинки стала интегрированная графика Radeon 8060S — на данный момент самая мощная встроенная видеокарта на рынке. С 40 вычислительными блоками (CU) она значительно превосходит топовый вариант Strix Point (Radeon 890M с 16 CU). По данным тестов ETA Prime, этой графики достаточно для комфортного геймплея в разрешении 1440p. Система охлаждения включает два турбовентилятора и паровой камеру, обеспечивая теплопакет до 140 Вт.

В плане подключений мини-ПК предлагает широкий выбор портов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB4, а также поддержку современных беспроводных стандартов WiFi 7 и Bluetooth. Компания пока не раскрыла цены и сроки выхода для глобального рынка, но ожидается, что международные поставки начнутся вскоре после китайского релиза.

#gmktec
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Nvidia&Intel Hater
23:11
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Roditch
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Он вообще не знает, чем обслуживание и апгрейд компа отличаются от реверс-инжиниринга. Да и вообще не знает значение этого слова. Поэтому и применил его неправильно.
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Roditch
23:01
Ну риперы прекрасно работают в мини корпусах с двухсекционной водой. Но ты зря ему идеи подаёшь, он ведь пойдёт и купит рипер из 1000 серии (они сейчас сильно подешевели), а потом будет писать, что АМ...
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Рафис Файзуллин
23:01
Вот как надо развивать свою отрасль микроэлектроники, молодцы.
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