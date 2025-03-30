Разработчики из Nightdive Studios заявили о планах по франшизе System Shock, включая возможный ремейк второй части и новые проекты

Nightdive Studios, известная своими работами над ремастерами классических игр, сделала интригующее заявление о будущем культовой франшизы System Shock. В интервью VGC директор по бизнес-развитию студии Ларри Куперман намекнул на возможность полноценного ремейка System Shock 2, несмотря на скорый выход ремастера этой игры, запланированный на 26 июня. Его слова "Вы что, думаете, что если мы делаем ремастер, то не сможем сделать ремейк в будущем?" вызвали бурное обсуждение среди фанатов серии.

Пока готовится к выходу юбилейное издание System Shock 2 с улучшенной графикой, обновленным кооперативным режимом и другими улучшениями для PlayStation, Xbox, Switch и PC, сама студия уже строит планы на дальнейшее развитие франшизы. Куперман упомянул не только возможные ремейки, но и новые проекты во вселенной System Shock, включая кросс-медийные инициативы вроде анонсированного ранее сериала.

Однако ситуация с System Shock 3 остается неопределенной. Права на эту игру принадлежат Tencent, приобретшей их у Otherside Entertainment в 2020 году, и Nightdive не имеет к этому проекту прямого отношения. Куперман охарактеризовал ситуацию как "очень сложную" и предположил, что для прояснения перспектив третьей части может потребоваться год или больше. При этом студия сохраняет полные права на первые две игры серии.

Фанатам пока остается ждать июньского релиза ремастера System Shock 2, который должен стать важным этапом в возрождении легендарной серии. А учитывая намеки Nightdive на будущие проекты, включая возможный ремейк второй части, у поклонников научно-фантастического хоррора появился повод для осторожного оптимизма. Студия явно намерена развивать франшизу, хотя конкретные планы пока держатся в секрете.