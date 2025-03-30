Исследование показало, что флагманская линейка Galaxy S25 продалась втрое лучше предшественника, но ежедневные продажи после предзаказов оказались ниже

Согласно новому исследованию, представленному аналитиками Hana Securities, Samsung добилась впечатляющих результатов с запуском флагманской линейки Galaxy S25. В первый месяц продаж компания реализовала 4,56 миллиона устройств, что более чем в три раза превышает показатель Galaxy S24 за аналогичный период прошлого года (1,42 миллиона). Наибольшим спросом пользовалась топовая модель S25 Ultra, разошедшаяся тиражом в 2,55 миллиона экземпляров, тогда как базовая версия и S25 Plus заняли второе и третье места с 1,17 и 0,84 миллиона проданных устройств соответственно.

Однако при более детальном рассмотрении данных выяснились любопытные нюансы. Если анализировать средние ежедневные продажи после завершения периода предзаказов, ситуация меняется — Galaxy S24 демонстрировал более стабильные показатели с 240 тысячами устройств в день против 180 тысяч у нового поколения. Эксперты связывают первоначальный всплеск спроса на S25 с агрессивной маркетинговой кампанией и привлекательными условиями предзаказа, включая существенные скидки. Например, в рамках весенней распродажи Amazon цена на некоторые модели снижалась почти на 255 долларов.

Важно учитывать, что прямое сравнение двух поколений осложняется различиями в сроках выхода и рыночных условиях. Samsung планирует выпустить в 2025 году 37 миллионов смартфонов серии S25 — на 2 миллиона больше, чем было произведено S24 в прошлом году. Но окончательные выводы о коммерческом успехе новинки можно будет сделать лишь по итогам года, когда станет ясно, удастся ли компании поддерживать стабильный спрос после первоначального ажиотажа.

Аналитики отмечают, что улучшенные характеристики новых моделей, включая более совершенные камеры и процессоры, безусловно, сыграли свою роль в привлечении покупателей. Однако не менее важными оказались и маркетинговые стратегии компании, такие как временные ценовые снижения и программы трейд-ина. Впереди у Samsung несколько ключевых кварталов, которые и определят, сможет ли Galaxy S25 повторить или превзойти успех предыдущего поколения на глобальном рынке.