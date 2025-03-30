Производитель компьютерного оборудования HYTE первым отреагировал на торговую политику Трампа, подняв цены на популярные товары в среднем на 15%

Компания HYTE, производитель компьютерного оборудования, объявила о значительном повышении цен на свою продукцию. В официальном заявлении, опубликованном в Twitter (ныне X, заблокирован в РФ), представители компании объяснили это решение последствиями новой тарифной политики администрации Трампа.

Согласно приведенным данным, цены выросли в среднем на 15%, причем некоторые позиции подорожали на целых 20%. Например, корпус Y60 теперь стоит 199 долларов вместо 179,99, а модель Y70 Touch Infinite подорожала с 379,99 до 439,99 долларов.

Этот шаг HYTE может стать первым звеном в цепочке аналогичных решений других производителей компьютерных компонентов. Уже известно, что компания Acer также рассматривает возможность повышения цен на свою продукцию до 10%. Ожидается, что такие крупные игроки рынка, как ASUS, Dell и HP, вскоре последуют этому примеру. Многие производители пока не спешат с официальными заявлениями, но аналитики прогнозируют, что рост цен может происходить и без публичных уведомлений.

Ситуация сложилась из-за новых тарифов на импорт, введенных администрацией Трампа. Хотя эти меры теоретически должны стимулировать американское производство, на практике они приводят к удорожанию готовой продукции для конечных потребителей. Эксперты ранее предупреждали, что торговая политика нынешней администрации может сделать технологичные товары на 40% дороже. Это касается не только комплектующих для ПК, но и готовых компьютеров, ноутбуков и другой электроники.

Пока неясно, как рынок отреагирует на эти изменения. С одной стороны, производители вынуждены перекладывать возросшие издержки на потребителей, с другой — значительный рост цен может снизить спрос. Особенно это касается премиального сегмента, где и без того высокая стоимость продукции теперь станет еще менее доступной. Остается наблюдать, приведет ли эта ситуация к изменению торговой политики или компании найдут способы оптимизировать производственные цепочки без серьезного ущерба для покупателей.