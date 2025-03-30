Компания ASUS представила топовую материнскую плату ROG Crosshair X870E Extreme с поддержкой PCIe 5.0, Wi-Fi 7 и мощной системой питания для новых Ryzen

ASUS официально продемонстрировала свою флагманскую материнскую плату ROG Crosshair X870E Extreme, предназначенную для процессоров AM5. Эта модель завершает линейку X870E, куда уже входят платы серий APEX и HERO, и позиционируется как самое продвинутое решение для энтузиастов. Плата выполнена в форм-факторе E-ATX с преобладающим черным цветом и серебристыми акцентами.

Основные особенности новинки включают мощную систему питания с двумя 8-контактными разъемами EPS и продвинутым охлаждением VRM с тепловыми трубками. Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5 с поддержкой до 256 ГБ и высоких частот. Особого внимания заслуживает разъем DIMM.2, позволяющий установить плату расширения с двумя накопителями M.2.

Всего на плате расположено несколько слотов PCIe 5.0 x16 и от трех до четырех M.2, причем первый слот получил массивный радиатор с тепловыми трубками и системой быстрого отсоединения.

Дизайн платы продуман до мелочей: на IO-панели размещен LCD-дисплей для кастомизации, а на обратной стороне находятся элементы для оверклокинга, включая DEBUG LED, кнопки управления и разъемы под прямым углом. Коммуникационные возможности впечатляют — здесь и Wi-Fi 7, и два сетевых порта (10 Гбит/с и 5 Гбит/с), а также четыре USB Type-C (два 40 Гбит/с и два 10 Гбит/с).

Задняя панель дополнена 7.1-канальным аудиоразъемом, множеством USB Type-A, HDMI и служебными кнопками.

Производитель пока не объявил цену, но учитывая стоимость других плат серии X870E, можно ожидать, что ROG Crosshair X870E Extreme будет стоить больше 1000 долларов. Эта модель явно рассчитана на тех, кто собирает максимально производительные системы на базе процессоров Ryzen и не готов идти на компромиссы в выборе компонентов.