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ddr22
MSI анонсировала компактную материнскую плату MPG B850I EDGE TI WIFI для процессоров AM5
Компания MSI подготовила высокопроизводительную Mini-ITX плату MPG B850I EDGE TI WIFI с 11 фазами питания и поддержкой Wi-Fi 7 для новых процессоров Ryzen

Компания MSI расширяет свою линейку материнских плат на чипсете AMD 800-й серии, представив новую модель MPG B850I EDGE TI WIFI в компактном форм-факторе Mini-ITX. Этот продукт должен заполнить пробел в ассортименте производителя, где до сих пор не было решений такого формата для платформы AM5. Утечка технических характеристик показывает, что инженеры MSI постарались уместить в небольшом корпусе все необходимое для высокопроизводительных систем.

Основой новой платы стала мощная система питания, включающая 11 фаз (8+2+1) с силовыми каскадами на 80А. Такой конфигурации должно хватить даже для самых требовательных процессоров Ryzen 7000 и 9000 серий, включая модели с 3D-кешем. Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR5 с поддержкой до 128 ГБ. В плане накопителей разработчики предусмотрели два разъема M.2 - один PCIe Gen5 x4 на лицевой стороне под радиатором и один PCIe Gen4 x4 на обратной стороне платы, а также два порта SATA III.

Особое внимание в MPG B850I EDGE TI WIFI уделено коммуникационным возможностям. Плата получила сетевой контроллер 5 Гбит/с и модуль Wi-Fi 7, что для компактного форм-фактора является впечатляющим оснащением. Из других особенностей стоит отметить один слот PCIe Gen5 x16 для видеокарты и несколько разъемов для подключения вентиляторов. Питание осуществляется через стандартные 24-контактный и 8-контактный разъемы.

По предварительной информации, выход MPG B850I EDGE TI WIFI запланирован на второй квартал 2025 года. Вместе с этой топовой моделью MSI также готовит к выпуску более бюджетные варианты из серии PRO. Новинка должна заинтересовать энтузиастов, собирающих мощные системы в компактных корпусах, которым важны и производительность, и современные технологии беспроводной связи. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали, включая цену и точную дату появления в продаже.

#msi
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