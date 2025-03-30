Компания устранила лазейку bypassnro.cmd, теперь для установки Windows 11 потребуется учетная запись Microsoft

Microsoft приняла решение убрать популярный скрипт bypassnro.cmd, который позволял пользователям устанавливать Windows 11 без создания учетной записи Microsoft. Это изменение появилось в последней тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516. Компания объясняет свой шаг заботой о безопасности и улучшением пользовательского опыта, однако многие восприняли это решение негативно.

Напомним, что с выходом Windows 11 версии 22H2 Microsoft ужесточила требования к установке операционной системы. Помимо аппаратных ограничений вроде TPM 2.0 и Secure Boot, пользователям стало необходимо иметь подключение к интернету и учетную запись Microsoft. Скрипт bypassnro.cmd позволял обойти эти ограничения через командную строку, давая возможность создать локальную учетную запись без интернет-подключения. Теперь этот метод перестанет работать в стабильных сборках системы.

В сети уже нашли другой способ, который пока ещё работает: при установке нужно нажать Shift + F10 и ввести:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

shutdown /r /t 0

Однако эксперты отмечают, что Microsoft может заблокировать и эти методы в будущих обновлениях.

Такая политика Microsoft вызывает недовольство среди пользователей, особенно тех, кто ценит конфиденциальность и предпочитает локальные учетные записи. Многие рассматривают переход на альтернативные операционные системы, особенно в свете скорого выхода SteamOS для настольных компьютеров. Успех Windows-совместимых handheld-устройств с SteamOS 3.8 показывает растущий интерес к системам без предустановленного ПО.

Аналитики предполагают, что подобные изменения могут негативно сказаться на рыночной доле Windows 11. Пока остается неясным, как Microsoft будет реагировать на возможный отток пользователей и сохранит ли она текущую политику обязательной учетной записи в будущих версиях операционной системы.