Microsoft приняла решение убрать популярный скрипт bypassnro.cmd, который позволял пользователям устанавливать Windows 11 без создания учетной записи Microsoft. Это изменение появилось в последней тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516. Компания объясняет свой шаг заботой о безопасности и улучшением пользовательского опыта, однако многие восприняли это решение негативно.
Напомним, что с выходом Windows 11 версии 22H2 Microsoft ужесточила требования к установке операционной системы. Помимо аппаратных ограничений вроде TPM 2.0 и Secure Boot, пользователям стало необходимо иметь подключение к интернету и учетную запись Microsoft. Скрипт bypassnro.cmd позволял обойти эти ограничения через командную строку, давая возможность создать локальную учетную запись без интернет-подключения. Теперь этот метод перестанет работать в стабильных сборках системы.
В сети уже нашли другой способ, который пока ещё работает: при установке нужно нажать Shift + F10 и ввести:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown /r /t 0
Однако эксперты отмечают, что Microsoft может заблокировать и эти методы в будущих обновлениях.
Такая политика Microsoft вызывает недовольство среди пользователей, особенно тех, кто ценит конфиденциальность и предпочитает локальные учетные записи. Многие рассматривают переход на альтернативные операционные системы, особенно в свете скорого выхода SteamOS для настольных компьютеров. Успех Windows-совместимых handheld-устройств с SteamOS 3.8 показывает растущий интерес к системам без предустановленного ПО.
Аналитики предполагают, что подобные изменения могут негативно сказаться на рыночной доле Windows 11. Пока остается неясным, как Microsoft будет реагировать на возможный отток пользователей и сохранит ли она текущую политику обязательной учетной записи в будущих версиях операционной системы.