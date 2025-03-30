Китайский производитель UNIS Flash Memory анонсировал SSD S5 и S5 Ultra со скоростью до 14 900 МБ/с, превзойдя текущих лидеров рынка

Китайская компания UNIS Flash Memory, входящая в состав UNISplendour Corporation, заявила о выходе двух новых SSD-накопителей серии S5, которые могут стать самыми быстрыми в мире.

Модели S5 и S5 Ultra, выполненные в форм-факторе M.2 2280, поддерживают интерфейс PCIe 5.0 x4 и демонстрируют отличные скорости чтения и записи — до 14 900 МБ/с и 12 900 МБ/с соответственно. Это превышает показатели текущего лидера рынка, Crucial T705, который предлагает 14 500/12 700 МБ/с.

Особенность S5 заключается в использовании 3D TLC NAND и технологии HMB вместо отдельной микросхемы DRAM, что не помешало накопителю достичь выдающейся производительности. Для эффективного охлаждения применяется графеновый радиатор толщиной 1 мм, но для максимальной скорости разработчики рекомендуют использовать дополнительный теплоотвод. Более продвинутая версия, S5 Ultra, оснащена 6-нм контроллером и предлагает скорости до 14 200/13 400 МБ/с, а также увеличенный ресурс записи — 1200–2400 TBW, что делает её идеальным выбором для профессиональных задач.

Пока доступны не все детали: S5 будет выпускаться в версиях на 1 и 2 ТБ, а S5 Ultra — на 2 и 4 ТБ. Информация о ценах и глобальной доступности пока не раскрывается, но если эти накопители появятся на международном рынке, они могут серьезно изменить расстановку сил в сегменте высокопроизводительных SSD.

Эксперты отмечают, что UNIS Flash Memory удалось не просто догнать западных производителей, но и установить новый стандарт скорости. Впрочем, реальная производительность станет ясна только после независимых тестов. Если заявленные характеристики подтвердятся, это станет еще одним доказательством стремительного роста китайских технологических компаний в области полупроводников и накопителей.