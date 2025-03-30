Samsung опережает TSMC в разработке 2-нм чипов, однако отставание в выходе годных изделий может лишить компанию преимущества

Последние отчеты указывают на то, что Samsung, возможно, смогла преодолеть трудности, с которыми столкнулась при разработке 3-нм технологии GAA, и теперь добивается прогресса в создании 2-нм чипов. По данным источников, пробное производство Exynos 2600 на новом процессе показало выход годных чипов на уровне 30%. Это внушает оптимизм, но для полноценного запуска массового производства компании необходимо увеличить этот показатель до приемлемых значений — как минимум 70%.

В то же время TSMC, главный конкурент Samsung, уже демонстрирует более высокие результаты: выход годных 2-нм чипов у тайваньского гиганта превышает 60%. Компания не спешит догонять Samsung по срокам вывода технологии на рынок, делая ставку на стабильность и качество. Аналитики предполагают, что к концу 2025 года TSMC сможет выпускать до 50 000 пластин в месяц, что даст ей значительное преимущество в объемах производства.

Samsung, в свою очередь, надеется на фору, которую дает более ранний старт. Exynos 2600, изготовленный по 2-нм технологии, должен быть готов к маю, а финальный дизайн чипа необходимо завершить до третьего квартала, чтобы успеть к выходу Galaxy S26. Однако история может повториться: в 2022 году Samsung уже объявляла о первенстве в 3-нм процессе, но затем уступила TSMC из-за проблем с масштабированием.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором в этой гонке станет именно выход годных чипов. Если Samsung удастся быстро улучшить показатели, у компании есть шанс вернуть утраченные позиции на рынке. В противном случае TSMC, благодаря своему технологическому отрыву и контрактам с такими клиентами, как Apple, сохранит лидерство. Пока же исход этой борьбы остается неопределенным, и все зависит от того, сможет ли Samsung преодолеть свои традиционные сложности с производственными процессами.