Компания Amazon запустила ИИ-функцию Interests, которая автоматически подбирает товары по интересам пользователей.

Amazon представила новую ИИ-функцию Interests, призванную революционизировать процесс поиска товаров на платформе. Этот умный помощник использует языковые модели для анализа описаний пользовательских предпочтений и круглосуточно мониторит ассортимент, предлагая релевантные товары. Система позволяет создавать персонализированные запросы с учетом цветовых предпочтений, ценового диапазона и специфических характеристик товаров — от "наборов для моделирования" до "современного черного металлического настенного искусства в индустриальном стиле".

Функция уже доступна ограниченной группе пользователей в США через мобильное приложение Amazon и мобильную версию сайта. Для доступа нужно открыть вкладку "Me" в приложении и найти раздел Interests. Полноценный запуск для всех американских пользователей запланирован на ближайшие месяцы. Особенностью сервиса стала возможность создавать несколько запросов, редактировать их и получать уведомления о новых товарах, соответствующих заданным критериям.

Interests работает на основе сложных языковых моделей, которые переводят естественные формулировки пользователей в конкретные поисковые запросы. Например, запрос "премиальная travel-косметика" система интерпретирует с учетом известных брендов в этой категории.

Новая функция особенно полезна для нишевых запросов и постоянного мониторинга новинок в определенных категориях. Она избавляет пользователей от рутинного поиска, автоматизируя процесс отслеживания интересующих товаров.