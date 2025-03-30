В сети появились изображения Motorola Edge 60 Fusion с улучшенной камерой и защитой IP69 перед анонсом.

Компания Motorola продолжает раскрывать детали о своем новом смартфоне Edge 60 Fusion за несколько дней до официального анонса, запланированного на 2 апреля. Немецкое подразделение компании опубликовало тизеры, демонстрирующие три варианта расцветки корпуса, разработанные совместно с институтом Pantone: Slipstream (синий), Zephyr (розовый) и Amazonite (зеленый). В зависимости от цвета задняя панель получит либо кожаную, либо тканевую текстуру.

Технические характеристики Edge 60 Fusion включают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, процессор MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Особое внимание производитель уделил защите — смартфон получил сертификацию IP69. Емкость аккумулятора составит 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.

Камера Edge 60 Fusion включает 50-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,56 дюйма, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Как показывают образцы снимков, опубликованные инсайдером @stufflistings, устройство демонстрирует заметно улучшенное качество фотографий по сравнению с предыдущими моделями Motorola, особенно в условиях слабого освещения и при съемке HDR.

Ожидается, что цена Edge 60 Fusion в Европе составит около 350 евро. Устройство продолжает традицию серии Edge, предлагая баланс между производительностью, качеством экрана и фотографических возможностей. Особенно примечательна новая система портретного режима, позволяющая имитировать разные фокусные расстояния — 24 мм, 35 мм и 50 мм.

Официальная презентация Edge 60 Fusion должна окончательно прояснить все технические детали и точные сроки выхода смартфона в разных регионах. Учитывая улучшенные характеристики и привлекательный дизайн, новинка может стать одним из самых интересных предложений Motorola в этом году. Поклонникам бренда остается дождаться анонса, чтобы оценить все преимущества устройства на практике.