Компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi 13X с процессором Helio G91 Ultra и 108 МП камерой.

Xiaomi расширила линейку бюджетных смартфонов, представив во Вьетнаме новую модель Redmi 13X. Устройство сохранило многие характеристики прошлогоднего Redmi 13 4G, включая процессор MediaTek Helio G91 Ultra с графикой Mali-G52 MC2, аккумулятор на 5030 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Однако дизайн был обновлен в соответствии с актуальной серией Redmi Note 14.

Основная камера Redmi 13X получила 108-мегапиксельный сенсор, дополненный 2-мегапиксельным макромодулем. Фронтальная камера использует 13-мегапиксельный датчик. Устройство предлагается в двух вариантах конфигурации: с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти за 4 290 000 вьетнамских донгов (около 168 долларов) или с 8 ГБ оперативной памяти за 4 690 000 донгов (183 доллара).

Пока компания не раскрыла планов по глобальному релизу Redmi 13X, ограничившись пока только вьетнамским рынком. Новинка позиционируется как доступная альтернатива более дорогим моделям линейки Redmi Note, сохраняя при этом достойные характеристики для своего ценового сегмента.

Стоит отметить, что Redmi 13X не предлагает значительных улучшений по сравнению с предыдущим поколением, кроме обновленного дизайна.