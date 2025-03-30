В продаже появились беспроводные наушники Anker Soundcore AeroClip с креплением на ухо и защитой от влаги

Компания Anker представила новые беспроводные наушники Soundcore AeroClip с необычным открытым дизайном. В отличие от традиционных моделей, они не вставляются в ушной канал, а крепятся вокруг ушной раковины, что может быть удобнее для длительного ношения. Устройства уже появились в продаже на Amazon US по цене $129, но пока недоступны для официальной покупки в большинстве европейских стран, где их можно заказать только через китайские маркетплейсы вроде Banggood с риском дополнительных таможенных сборов.

Soundcore AeroClip оснащены 12-мм динамиками и четырьмя микрофонами с технологией подавления фонового шума во время звонков, хотя активное шумоподавление в них отсутствует. Производитель заявляет 8 часов автономной работы от одного заряда и дополнительно 24 часа благодаря чехлу с аккумулятором. Наушники получили защиту по стандарту IPX4.

Интересно, что на рынке существуют более доступные альтернативы с похожей конструкцией — например, PearlClip Pro всего за $39. Однако Anker делает ставку на более качественные материалы и улучшенную эргономику. Пока неясно, планирует ли компания расширять географию официальных продаж.