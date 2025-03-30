Премиальный геймпад Microsoft Xbox Elite Series 2 получил маркировку часто возвращаемого товара из-за проблем с качеством.

Премиальный контроллер Microsoft Xbox Elite Series 2 столкнулся с серьезными проблемами репутации после того, как Amazon пометил его как "часто возвращаемый товар". Это уже второй продукт Microsoft, получивший такую маркировку после Surface Laptop 7. Несмотря на высокую цену и позиционирование как профессионального аксессуара для требовательных геймеров, контроллер регулярно получает жалобы на неработающие кнопки, дрифт стиков и проблемы с беспроводным подключением.

Особенно расстраивает пользователей то, что многие дефекты проявляются сразу после покупки — отказывают бамперы или основные кнопки, а беспроводное соединение работает нестабильно. Со временем у многих владельцев возникает классическая проблема дрифта аналоговых стиков, когда контроллер регистрирует движения без участия игрока. Парадоксально, но более дешевые альтернативы с датчиками Холла, такие как контроллеры GameSir, демонстрируют лучшую надежность в этом аспекте.

При этом, когда Elite Series 2 работает корректно, он получает высокие оценки пользователей, о чем свидетельствует его рейтинг 4.3/5 на Amazon. Однако большое количество негативных отзывов с одинаковыми претензиями заставило маркетплейс добавить специальную пометку о высоком проценте возвратов. Microsoft в 2020 году увеличила гарантийный срок с 90 дней до 1 года, признавая существующие проблемы, но этого оказалось недостаточно для полного решения ситуации.

Интересно, что стандартный контроллер Xbox продолжает оставаться бестселлером благодаря своей надежности и совместимости с ПК. На фоне подготовки к выпуску нового контроллера Sebile, Microsoft продолжает разработку игровых аксессуаров, и фанаты надеются, что будущие профессиональные модели будут лишены недостатков Elite Series 2.