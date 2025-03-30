Компания Oppo опубликовала первые образцы фотографий с Find X8 Ultra и новые тизеры, одновременно пошутив над конкурентами.

Oppo продолжает активно раскрывать детали о своем будущем флагмане Find X8 Ultra перед официальной презентацией, запланированной на 10 апреля. На своей странице в Weibo компания опубликовала впечатляющие образцы фотографий, сделанных основной 23-мм камерой с диафрагмой f/1.8 и значительно улучшенной 3х телефотокамерой. Особое внимание привлекают снимки, демонстрирующие возможности работы с выдержкой в профессиональном режиме, хотя стоит учитывать, что такие фото делались опытными фотографами в специально созданных условиях.

В ходе предпродажной кампании Oppo не упустила возможности пошутить над конкурентами. В одном из тизеров компания намекнула, что смартфон не может называться "Ultra", если не оснащен 1-дюймовым сенсором — это явный укол в сторону Vivo X200 Ultra, который получил меньший по размеру сенсор 1/1.28 дюйма по сравнению с предшественником. При этом сам Find X8 Ultra сохранил большой 1-дюймовый сенсор основной камеры, пожертвовав размером сенсоров остальных модулей.

Главным улучшением новой модели стали переработанные перископные телефотокамеры. Oppo утверждает, что светочувствительность 6х телеобъектива увеличилась на 251%, а представленные образцы снимков с 3х камеры (70 мм) демонстрируют отличные результаты даже при слабом освещении. Диафрагма новой телефотокамеры варьируется между f/2.0 и f/2.1 против f/2.6 у предыдущей модели.

Менеджер Oppo Чжоу Бао дополнительно подчеркнул преимущества камеры Find X8 Ultra, опубликовав сравнительные фото в условиях низкой освещенности с четырьмя неуказанными смартфонами-конкурентами. По его словам, новый флагман Oppo однозначно выигрывает это сравнение. Помимо камер, компания показала упаковку Find X8, подтвердив наличие зарядного устройства и кабеля в комплекте, а также раскрыла детали нового action-кнопки, заменяющей привычный переключатель режимов.

Ожидается, что вместе со смартфонами Oppo представит новые планшеты и носимые устройства. Учитывая агрессивную маркетинговую кампанию и технические улучшения, Find X8 Ultra явно готовится к большой конкуренции с другими флагманами 2025 года. Осталось совсем немного времени до официального анонса, который должен расставить все точки над i в вопросах характеристик и возможностей новинки.