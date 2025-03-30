Игроки Helldivers 2 возмущены внезапной блокировкой игры на старых системах из-за требований к AVX2.

Разработчики Helldivers 2 неожиданно лишили доступа к игре владельцев старых процессоров после последних оптимизаций. Проблема возникла из-за ужесточения требований к поддержке набора инструкций AVX2, который отсутствует в CPU, выпущенных до 2013 года. Особенно возмущает игроков то, что ранее они могли спокойно играть, соответствуя заявленным минимальным системным требованиям, а теперь столкнулись с полной невозможностью запустить игру.

Как выяснилось, поддержка AVX2 формально всегда была в системных требованиях, но до недавнего времени не проверялась строго. Это позволяло запускать игру даже на очень старых системах. После обновления проверка стала обязательной, что вызвало волну негатива в официальном Discord-сообществе игры. Особенно болезненно ситуацию восприняли те, кто уже накопил сотни часов в игре и внезапно потерял к ней доступ.

Модераторы сообщества оказались в сложной позиции, пытаясь объяснить возмущенным игрокам, что технический прогресс неизбежен. Как отметил один из модераторов, "неприятно говорить людям, что их 13-летний процессор устарел", но игроки должны были заранее проверять соответствие своих систем требованиям. При этом многие указывают на несправедливость ситуации, когда игра ранее работала, а теперь требует апгрейда железа.

Разработчики через сообщество менеджера Baskinator пообещали исправить ситуацию и работают над решением проблемы. Пока они рекомендуют попробовать откатить драйверы видеокарт или отключить моды, но эти меры помогают далеко не всем.