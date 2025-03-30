Разработчики выпустили обновление Q4OS 5.8 с поддержкой старых компьютеров и двумя вариантами рабочего стола.

Команда разработчиков Q4OS представила новую версию своего легковесного дистрибутива Linux под номером 5.8. Этот проект, существующий с 2013 года, продолжает оставаться хорошим выбором для владельцев старых компьютеров, предлагая минимальные системные требования и возможность изменять интерфейс под стиль различных версий Windows с помощью дополнения XPQ4.

Основные изменения в Q4OS 5.8 включают обновление базовой системы до Debian 12.6, переход на ядро Linux 6.1 LTS и обновленные версии предустановленного программного обеспечения. Дистрибутив по-прежнему предлагает на выбор два рабочих окружения — современное KDE Plasma для 64-битных систем и легковесный Trinity Desktop для маломощных компьютеров.

Особенностью Q4OS остаются крайне низкие системные требования: для Trinity Desktop достаточно процессора с частотой 350 МГц, 256 МБ оперативной памяти и 3 ГБ места на диске. Более требовательное окружение KDE Plasma требует уже 1 ГГц процессора, 1 ГБ памяти и 5 ГБ дискового пространства.

Обновление до версии 5.8 доступно текущим пользователям через официальный репозиторий. Новые пользователи могут скачать свежие образы для установки с сайта проекта. Разработчики подчеркивают стабильность системы и сохранение всех ключевых особенностей Q4OS, включая простой установщик и инструменты для тонкой настройки.

Несмотря на скромную известность в сравнении с такими дистрибутивами, как Lubuntu или Linux Mint, Q4OS заслуживает внимания как специализированное решение для старых машин.