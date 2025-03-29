В новых утечках сообщили что Xiaomi Mix Flip 2 станет первым складным смартфоном бренда с технологией UWB для работы с умным домом и автомобилями.

Xiaomi готовит к выпуску второе поколение своего складного смартфона Mix Flip, который, согласно последним данным, получит несколько значимых улучшений. Главным нововведением станет поддержка технологии Ultra-wideband (UWB), которая позволит устройству работать в качестве цифрового ключа для совместимых автомобилей. Это сделает Mix Flip 2 первым складным смартфоном Xiaomi с такой функциональностью, превзойдя даже флагманский Samsung Galaxy Z Flip6.

Технология UWB не ограничится только автомобильной тематикой — она также улучшит взаимодействие с устройствами умного дома, подобно тому, как это реализовано в экосистеме Apple. Пользователи смогут более точно и безопасно управлять совместимыми гаджетами.

Помимо этого, Mix Flip 2 получит более мощный процессор Snapdragon 8 Elite, увеличенную батарею и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 90 Вт. Однако, в отличие от некоторых конкурентов, смартфон не будет поддерживать спутниковую связь. Также ожидается улучшение работы в роуминге благодаря поддержке 5G в различных регионах.

Первый Mix Flip, несмотря на ограничения складного форм-фактора, показал хорошие продажи, особенно в Китае. Ожидается, что презентация Mix Flip 2 состоится во второй половине 2025 года вместе с другими премиальными устройствами, такими как Redmi K80 Ultra.

Пока остается открытым вопрос, с какими именно автомобильными брендами будет совместим новый смартфон.