В продаже появился смартфон Nubia Neo 3 с процессором Unisoc T8300 и аккумулятором 6000 мАч по цене ниже $150.

Компания ZTE официально представила новый бюджетный смартфон Nubia Neo 3, который стал доступен для предзаказа на филиппинской платформе Lazada. Устройство, анонсированное еще на MWC 2025 вместе с более дорогой версией Neo 3 GT, привлекает внимание необычным дизайном в футуристическом стиле меха и демократичной ценой. Производитель предлагает две конфигурации памяти — 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, при этом обе версии доступны в трех цветах: Cyber Silver, Shadow Black и Titanium Gold.

В основе Nubia Neo 3 лежит процессор Unisoc T8300, который сочетается с емким аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Основная камера получила 50 МП сенсор, дополненный 2 МП датчиком глубины резкости, а для селфи предусмотрена 16 МП фронтальная камера. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Интересно, что пока смартфон недоступен на официальном сайте Nubia, где основное внимание уделено флагманам вроде Z70 Ultra. Это может указывать на то, что первоначально Neo 3 будет распространяться в ограниченном числе регионов. На момент публикации точные сроки выхода устройства в других странах не назывались.

При цене ниже 150 долларов Nubia Neo 3 выглядит привлекательным предложением для бюджетного сегмента, особенно учитывая современный дизайн и неплохие характеристики. Однако остается вопрос, насколько хорошо покажет себя процессор Unisoc в повседневном использовании и играх. Потенциальных покупателей также может порадовать наличие NFC, о котором производитель пока не упоминал.

Пока сложно сказать, сможет ли Neo 3 составить конкуренцию популярным бюджетникам от Xiaomi и Realme. Остается ждать первых отзывов пользователей и информации о глобальной доступности устройства.