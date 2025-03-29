Компания Amazfit начала распространять новое обновление прошивки 2.5.7.1 для своих спортивных умных часов Cheetah Pro.

Умные часы Amazfit Cheetah Pro получили крупное обновление с новыми спортивными режимами и улучшенным алгоритмом анализа сна

Компания Amazfit начала распространять новое обновление прошивки 2.5.7.1 для своих спортивных умных часов Cheetah Pro. Это обновление стало следующим шагом после выхода Zepp OS 4 в ноябре 2024 года и принесло пользователям несколько значимых улучшений. Главным нововведением стало добавление трех новых спортивных режимов: скалолазание в помещении, боулдеринг и уборка снега, что расширяет возможности отслеживания физической активности.

Особое внимание разработчики уделили усовершенствованию существующих функций. Режим игры в падел (симбиоз сквоша, большого, пляжного и настольного тенниса) теперь учитывает количество ударов ракеткой, а бег по дорожке поддерживает выбор девятой дорожки. Для пользователей Zepp Coach появилась навигация во время тренировок, а центр уведомлений получил обновленный дизайн, включая улучшенный утренний брифинг.

Важным улучшением стала доработка алгоритма анализа сна, который теперь должен работать точнее при определении фаз сна. Также был усовершенствован алгоритм для лыжного спорта, лучше учитывающий подъемы на подъемниках. Дополнительно в навигационном меню перед тренировкой появились инструменты для масштабирования и перемещения карты.

Обновление уже начало поступать пользователям, хотя точный процент получивших его владельцев часов пока неизвестен. Для установки необходимо зайти в приложение Zepp, выбрать в профиле модель Cheetah Pro и проверить наличие обновлений в соответствующем разделе.