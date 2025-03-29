Появилась новая информация о партнерстве Ubisoft и Tencent китайский гигант вложил 1,16 млрд евро в дочернюю компанию с ключевыми игровыми сериями.

Ubisoft сделала важный стратегический шаг, выделив свои главные франшизы — Assassin's Creed, Rainbow Six и Far Cry — в отдельную дочернюю компанию. Китайский технологический гигант Tencent приобрел 25% акций этого нового подразделения за 1,16 миллиарда евро, оценив всю компанию примерно в 4 миллиарда евро. Это решение последовало за успехом последней части Assassin's Creed Shadows, которая, по заявлениям Ubisoft, собрала 3 миллиона игроков, хотя конкретные данные о продажах не раскрываются.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо назвал сделку большим шагом для ускорения разработки игр, сокращения долга компании и дальнейшего развития франшиз. Несмотря на участие Tencent, контроль над дочерней компанией останется у Ubisoft — это касается как управления, так и лицензирования. В новое подразделение войдут ключевые студии разработчиков в Монреале, Квебеке, Барселоне и других городах вместе с их текущими и будущими проектами.

Интерес Tencent к Ubisoft не стал неожиданностью. Еще в прошлом году компания рассматривала возможность полного поглощения французского издателя, когда акции Ubisoft упали на 33% после провала Star Wars Outlaws. Теперь же, после объявления о новой структуре, котировки Ubisoft выросли на 20%.

Остается открытым вопрос, как реорганизация повлияет на сотрудников студий. Внутренние документы, полученные Insider Gaming, свидетельствуют о том, что руководство Ubisoft осознает неопределенность среди разработчиков и обещает держать их в курсе изменений. Пока неясно, приведет ли это партнерство к более быстрому выпуску игр или улучшению их качества, но очевидно, что Ubisoft пытается перезапустить свои ключевые франшизы с новыми ресурсами и поддержкой.

Если стратегия окажется успешной, игроки могут увидеть больше контента по любимым сериям в ближайшие годы. Однако пока рано говорить, как это отразится на творческой свободе студий и конечном качестве продуктов. Одно можно сказать точно — Ubisoft явно готовится к новому этапу в развитии своих флагманских брендов.