Ситуация с дефицитом видеокарт NVIDIA RTX 50 начала меняться ритейлеры и системные интеграторы сообщают о росте доступности, особенно топовых моделей.

Ситуация с поставками видеокарт NVIDIA RTX 50 серии наконец-то начала улучшаться. Как сообщают представители рынка, включая системных интеграторов и крупные розничные сети, доступность графических ускорителей, особенно топовых моделей, значительно возросла. Компания Falcon Northwest, известный сборщик игровых ПК, в своем Twitter-аккаунте отметила, что время ожидания сборок с новыми видеокартами сократилось до 30 дней.

В таких магазинах, как Newegg, уже можно найти в наличии модели вроде RTX 5080, правда, по ценам существенно выше рекомендованных производителем. Например, флагманская RTX 5090 в версии ROG Astral до сих пор продается за 3400 долларов, что почти на тысячу дороже базовой модели. Это вызывает недовольство среди геймеров — многие сознательно отказываются от покупки переоцененных карт, предпочитая дождаться снижения цен.

Аналитики связывают улучшение ситуации с заявлениями NVIDIA о планах увеличить поставки во втором квартале 2025 года. По мере насыщения рынка можно ожидать постепенного снижения цен, особенно когда первоначальный ажиотаж спадет. Пока же производители и ритейлеры тестируют пределы платежеспособности аудитории, предлагая топовые модели по завышенным ценам.

Для тех, кто не готов переплачивать, есть два варианта — либо ждать стабилизации цен, либо рассматривать менее мощные модели. В любом случае, тенденция положительная: после месяцев дефицита рынок начинает приходить в норму, и в ближайшие недели выбор видеокарт RTX 50 серии должен стать еще шире. Главный вопрос сейчас — как быстро цены опустятся до разумных значений.