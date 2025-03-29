Появилась новая информация об игре MindsEye разработчики объявили дату релиза и открыли предзаказы с бесплатным апгрейдом до Deluxe Edition.

Студии Build A Rocket Boy и IO Partners официально объявили дату выхода своей долгожданной игры MindsEye. Релиз запланирован на 10 июня этого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас открыты предзаказы по стандартной цене в 59.99 долларов или евро, причем все покупатели автоматически получат бесплатное обновление до Deluxe Edition. В этот комплект войдут эксклюзивные скины для персонажа, оружия и транспорта, а также Premium Pass с дополнительными миссиями и контентом, который будет выходить вплоть до 2026 года.

Особенностью MindsEye станет интеграция с платформой ARCADIA — инструментом для создания AAA-контента, ранее известным как Everywhere. Изначально задумывавшаяся как побочный проект, игра быстро переросла в самостоятельное масштабное произведение. Как отмечает Лесли Бензи, игровой директор проекта и бывший продюсер серии GTA, MindsEye предложит игрокам глубокий нарратив на стыке технологий и человеческих амбиций, где каждое решение будет иметь последствия.

Новый сюжетный трейлер показал футуристический город Редрок, где роботы выполняют всю рутинную работу, а алгоритмы контролируют каждое движение жителей. Главный герой — бывший солдат Джейкоб Диаз, страдающий от воспоминаний о секретной операции, которые возвращаются к нему через нейроимплант MindsEye. Игрокам предстоит не только раскрыть заговор, но и столкнуться с продвинутым ИИ и военными технологиями в динамичных боях — пешком, за рулем и даже в воздухе.

Разработчики обещают, что помимо основного сюжета игроков ждут дополнительные миссии, включая режим «Орда» с особыми тактическими испытаниями. Учитывая опыт команды в создании масштабных проектов, MindsEye имеет все шансы стать одним из главных релизов лета. Остается только ждать июня, чтобы проверить, оправдает ли игра высокие ожидания.