Появилась информация о завышенных ценах на RTX 50 серии в американских магазинах.

В магазине Microcenter в Далласе появились мощные видеокарты ASUS ASTRAL LC RTX 5090 с жидкостным охлаждением, но поначалу они не привлекали покупателей из-за завышенной цены. Устройства стоимостью 3719 долларов лежали на полках без спроса, что неудивительно - это почти вдвое дороже базовой версии RTX 5090. Интересно, что официальная рекомендованная цена от ASUS составляет 3409 долларов, но розничный продавец добавил к ней еще 300 долларов.

Ситуация изменилась позже - все карты все же были раскуплены, несмотря на высокую стоимость. Параллельно в том же магазине имелось много обычных RTX 5080, которые тоже не пользовались ажиотажным спросом из-за завышенных цен. Похожая ситуация наблюдается и с более младшими моделями RTX 5070 Ti и RTX 5070, которые доступны в достаточном количестве, но стоят на несколько сотен долларов дороже заявленного MSRP.

Эксперты советуют не спешить с покупкой и дождаться стабилизации цен. Ожидается, что в ближайшие недели поставки видеокарт нового поколения увеличатся по всему миру, что должно привести к снижению стоимости. Премиальные версии вроде ASTRAL LC с жидкостным охлаждением часто не оправдывают своей цены по сравнению с базовыми моделями, предлагая лишь незначительный прирост производительности за существенную переплату.