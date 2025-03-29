Появилась информация об отмене дополненного издания Hogwarts Legacy с новым контентом.

Warner Bros. Games приняла решение отменить выпуск Hogwarts Legacy Definitive Edition, хотя работа над этим проектом уже велась. По данным Bloomberg, студии Avalanche Software и Rocksteady разрабатывали дополненную версию самой продаваемой игры 2023 года, которая должна была выйти в 2025 году. Планировалось добавить 10-15 часов нового контента, включая восстановленную сюжетную линию, связанную с одним из персонажей.

Основной причиной отмены стало опасение издателя, что объема нового контента будет недостаточно для оправдания цены в 20-30 долларов. При этом снижать стоимость Warner Bros. не стали, посчитав проект экономически нецелесообразным. Это решение разочарует многих фанатов, особенно тех, кто надеялся, что в Definitive Edition исправят проблемы с производительностью на PC, включая неприятные подтормаживания даже на мощных видеокартах.

Несмотря на отмену дополненного издания, разработка сиквела Hogwarts Legacy продолжается в Avalanche Software. По последним данным, это не будет live-service игра, хотя ранее Warner Bros. выражала заинтересованность в развитии франшизы в этом направлении.

Пока поклонникам остается довольствоваться недавно добавленной официальной поддержкой модов на PC, хотя вряд ли моддинг-сообщество сможет достичь масштабов, сравнимых с играми Bethesda. Отмена Definitive Edition выглядит особенно досадной, учитывая потенциал улучшения технических аспектов оригинальной игры. Теперь все внимание переключено на сиквел, детали которого пока остаются загадкой.