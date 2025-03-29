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ddr22
Эмулятор Dolphin достиг полной совместимости с играми Wii и GameCube
Разработчики эмулятора Dolphin сообщили о 100% совместимости с библиотекой игр для Wii и GameCube, включая Virtual Console

Эмулятор Dolphin, являющийся основным решением для запуска игр Nintendo Wii и GameCube на ПК и других платформах, достиг важного рубежа. 24 марта стало известно, что проект теперь способен запускать абсолютно все игры, когда-либо выпущенные для этих консолей. Это касается не только основной библиотеки Wii, но и проектов для GameCube, а также игр сервиса Virtual Console.
Важно понимать, что возможность запуска не означает полную игровую совместимость. Согласно официальной таблице совместимости Dolphin, игра считается "играбельной", если ее можно пройти от начала до конца с незначительными графическими или звуковыми артефактами. На данный момент 97,3% игр относятся к категориям "играбельные" или "идеальные" (без каких-либо проблем), причем 69,4% из них работают совершенно безупречно.  

Лишь около 0,3% игр могут запуститься, но не идут дальше меню, а примерно 2% подвержены сбоям или имеют серьезные графические проблемы. Единственным программным обеспечением, которое вообще не запускается в Dolphin, оказалось меню консоли Wii U — что выглядит несколько странно, учитывая, что эмулятор предназначен для предыдущего поколения консолей Nintendo.  

Dolphin остается самым популярным эмулятором Wii и GameCube, во многом потому, что является единственным полноценным решением для Wii. Он доступен для Windows 10 и новее, macOS Catalina и выше, Linux, Android 5.0+ (только 64-бит), iOS (требует jailbreak или AltStore с JIT), а также для консолей Xbox One и Xbox Series S|X.  

#dolphin
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