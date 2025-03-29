Исследователи обнаружили, что использование квантовых компьютеров способно сократить энергопотребление при майнинге биткоина в 1000 раз

Появилась новая информация о потенциальном прорыве в сфере майнинга биткоина. Специалисты компании D-Wave провели исследование, демонстрирующее, что квантовые компьютеры могут радикально повысить эффективность этого энергозатратного процесса. В отличие от традиционных компьютеров, квантовые системы используют кубиты, способные находиться в состоянии суперпозиции, что позволяет выполнять вычисления значительно быстрее.

В ходе экспериментов исследователи задействовали четыре квантовых компьютера, расположенных в Северной Америке. Удивительным побочным открытием стало то, что эти системы смогли успешно работать вместе. По предварительным оценкам, применение квантовых технологий может сократить энергопотребление при майнинге в 1000 раз. Это особенно актуально, учитывая растущую критику биткоина за экологический след.



Ученые разработали новый механизм под названием Quantum Proof of Work (PoQ или QPoW), который использует вероятностные вычисления на квантовых компьютерах. Этот подход не только ускоряет процесс добавления новых блоков в блокчейн, но и помогает минимизировать ошибки, поддерживая стабильность всей системы. Важно отметить, что технология еще находится на стадии исследований и не готова к коммерческому внедрению.



Хотя перспективы выглядят многообещающе, эксперты предупреждают, что эта информация не должна служить основанием для инвестиционных решений. Переход на квантовые технологии майнинга потребует значительного времени и ресурсов. Кроме того, широкое внедрение таких систем может повлиять на децентрализованную природу криптовалют, поскольку квантовые компьютеры пока доступны ограниченному кругу организаций.



Это исследование открывает новые горизонты для развития блокчейн-технологий, но одновременно ставит важные вопросы о будущем криптовалют в эпоху квантовых вычислений. Пока рано говорить о сроках практического применения этих наработок, но сам факт возможности столь значительной оптимизации энергопотребления уже заслуживает внимания. Остается ждать дальнейших разработок в этой области и их потенциального влияния на криптовалютный рынок.