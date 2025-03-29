Компания Oppo официально объявила, что флагманские смартфоны Find X8s и Find X8s Plus получат новый процессор MediaTek Dimensity 9400+

Oppo раскрыла важную деталь о предстоящей серии смартфонов Find X8s, которая будет включать стандартную модель и увеличенную версию Plus. Компания подтвердила, что оба устройства получат новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400+. Это первое официальное упоминание данного чипсета, хотя ранее MediaTek намекала на представление чего-то нового на предстоящей конференции разработчиков MDDC 2025 11 апреля.

Dimensity 9400+ появится примерно через полгода после выхода обычной версии Dimensity 9400 и станет преемником Dimensity 9300+, который сейчас используется в таких устройствах, как Xiaomi 14T Pro и Galaxy Tab S10 Ultra. Судя по данным Geekbench, новинка получит более мощные ядра ARM Cortex-X925 и Cortex-X4 по сравнению с базовой версией процессора. Однако полный список изменений между Dimensity 9400 и 9400+ пока остается неизвестным.



Oppo постепенно раскрывает информацию о своих новых флагманах. Ранее компания уже анонсировала компактную версию Find X8s, а теперь подтвердила ключевую характеристику всей серии. Выход смартфонов ожидается во второй половине 2025 года, хотя точные даты пока не называются.



Этот шаг демонстрирует укрепляющееся партнерство между Oppo и MediaTek. Компании совместно работают над оптимизацией процессоров для конкретных устройств, что может дать Oppo преимущество перед конкурентами. Пользователи ожидают от новых флагманов не только высокой производительности, но и улучшенной энергоэффективности, а также поддержки современных технологий связи.



Официальная презентация Dimensity 9400+ на конференции MediaTek должна пролить свет на все особенности нового чипсета. А пока поклонникам бренда остается следить за постепенными утечками информации о предстоящей серии Find X8s, которая обещает стать одним из самых интересных флагманских предложений 2025 года.