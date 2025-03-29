Компания MSI представила новый бюджетный 27-дюймовый игровой монитор MAG 271QP X24 с QD-OLED панелью и временем отклика 0.03 мс.

MSI продолжает расширять линейку игровых мониторов с OLED-экранами, представив новую доступную модель MAG 271QP X24. Устройство использует QD-OLED панель третьего поколения от Samsung Display с диагональю 27 дюймов и разрешением 1440p. Главными особенностями монитора стали частота обновления 240 Гц и рекордно низкое время отклика всего 0.03 мс.

Яркость экрана составляет 250 нит при полном освещении панели, но при просмотре HDR-контента на небольших участках экрана этот показатель достигает 1000 нит. В отличие от более дорогих моделей, таких как MPG 272URX QD-OLED, новинка лишилась разъема USB Type-C и сертификации AMD FreeSync Premium Pro, поддерживая вместо этого технологию VESA Adaptive-Sync. Однако монитор сохранил два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, а также 3.5 мм аудиовыход.



Дизайн задней панели MAG 271QP X24 немного отличается от модели MAG 273QP X24. В настоящее время монитор уже доступен для покупки на Newegg по цене 679.99 долларов, что делает его одним из самых доступных OLED-мониторов с такими характеристиками на рынке.



Эксперты отмечают, что по своим основным параметрам новинка практически не отличается от предыдущих моделей серии, таких как MAG 271QPX E2. Полные технические характеристики устройства можно найти на официальном сайте MSI.